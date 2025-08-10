Cuenta atrás para el Roig Arena: Algunos vecinos se muestran preocupados por las aglomeraciones

Ultiman las obras del Roig Arena, el nuevo recinto multiusos de València impulsado por el empresario Juan Roig, y donde ya se ha realizado en los últimos días el montaje de la pista de baloncesto, donde jugará el Valencia Basket. También habrán conciertos y diferentes eventos a partir del mes de septiembre. Algunos vecinos de la zona cuentan que lo que más les preocupa es el "tráfico" y las "aglomeraciones", aunque destacan que están "contentos" y con "la incógnita" de qué generará su apertura en el barrio Na Rovella.