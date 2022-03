Los duques de Cambridge continúan su gira por el Caribe en representación de la reina Isabel II con motivo del Jubileo de Platino. La primera parada de este tour ha sido Belice donde los duques han podido disfrutar en el tercer día de visita oficial de la zona de Caracol, al oeste de Belice, un icónico antiguo arqueológico maya en el Bosque de Chiquibul. (Fuente: Ig Duke and Duchess of Cambridge, The Royal family)