Edmundo Arrocet ya no se calla y habla sobre la extraña situación que está viviendo con su hijo. A Alexis parece que no le basta con que Arrocet le haya reconocido como hijo y ha interpuesto una demanda de filiación contra el cantante. Por su parte Edmundo asegura que no tiene ningún problema con Alexis y que le encantaría solucionar la situación.