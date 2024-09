Elena Tablada acusa a Javier Ungría de tener una doble cara y le reta a demandarla

Se recrudece la guerra entre Elena Tablada y Javier Ungría. Dos meses después de vencer al padre de su hija Camilla en los tribunales y mantener la custodia de la pequeña, la diseñadora revelaba hace unos días que uno de los detonantes de su separación fue que su exmarido sentía "rechazo" por Ella, la hija que tiene con David Bisbal. "Me dijo que no iba a viajar más con Ella porque le había cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y hay cosas que no hace que no aguanto también" revelaba dolida en el programa 'Me quedo conmigo'.