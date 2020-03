Los famosos italianos han decidido unir fuerzas a través de la campaña 'Yo me quedo en casa', que tiene como objetivo animar a los italianos a no salir de sus hogares y contener así el brote de coronavirus. Entre ellos destaca Chiara Ferragni, que además de instar a sus seguidores a no salir si no es exclusivamente necesario, ha comenzado junto a su marido el rapero Fedez una recaudación de fondos para ayudar a la unidad de cuidados intensivos del hospital San Raffaele.