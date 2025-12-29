Fedra Lorente, arropada por su hija estas Navidades mientras lidia con la ruina económica

Tras semanas en el foco mediático por los problemas económicos que arrastra desde hace años y por las recientes revelaciones sobre la ruina que le dejó su difunto marido, Fedra Lorente afronta estas fiestas arropada por los suyos y con la vista puesta en el trabajo. La actriz, que se ha sincerado públicamente sobre la complicada situación a la que tuvo que hacer frente tras el fallecimiento de su pareja, prefiere ahora centrarse en su presente: la familia, los nuevos proyectos y la posibilidad de remontar a base de esfuerzo y trabajo.