La felicitación de Eugenia Martínez de Irujo a su madre el día que hubiera cumplido 100 años

Madrid, 28 de marzo de 2026. Desde que comenzó el mes de marzo la Casa de Alba se ha volcado en celebrar, por todo lo alto, el centenario del nacimiento de la duquesa. Coloquios, exposiciones, un libro, todo para honrar la memoria de doña Cayetana y en la que sus hijos se han unido para compartir el legado cultural que les ha dejado y por supuesto, para dar a conocer también aspectos desconocidos de la personalidad de su madre. Llegado el día, y haciendo uso de sus redes sociales, ha sido la pequeña de la familia la que ha querido recordar a su progenitora con una tierna felicitación. Con dos simples fotografías en blanco y negro de doña Cayetana cuando era niña, Eugenia Martínez de Irujo escribe unas frases sencillas que lo dicen todo: "Hoy cumpliría 100 años. Te quiero, mamá. Siempre conmigo". (Fuente: Europa Press/Eugenia Martínez de Irujo)