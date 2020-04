Durante esta cuarentena parece que se ha puesto de moda cortarse el pelo y cambiar así el look. Y el portugués Cristiano Ronaldo no ha querido ser menos. El futbolista, después de aprovechar el confinamiento que vive en Portugal para pasar más tiempo con los suyos, ha decidido quitarse el pequeño moño que lucía hasta el momento, para volver, quién sabe, al look rapado que tanto se lleva ahora.