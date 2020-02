Publicado 10/02/2020 13:27:29 CET

Las candidaturas españolas en los Oscar no han tenido fortuna y se han quedado sin la estatuilla, pero la que si ha disfrutado de su particular premio ha sido Gisela, al cantar su tema para 'Frozen 2' en la gala.La cantante confesaba antes de la ceremonia, de camino por la mítica calle rodeo drive de películas como 'Pretty Woman', no haber dormido por los nervios. Unos nervios que han continuado minutos antes de la esperada actuación.