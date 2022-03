Gloria Camila estalla ante los rumores de crisis entre Ortega Cano y Ana María Aldón

Una semana después de confesar en 'Viva la vida' que su matrimonio con José Ortega Cano no atraviesa por un buen momento, Ana María Aldón no desmiente los rumores de crisis en su relación. Además, ha desvelado que su marido está triste y ausente desde que comenzó la docuserie de Rocío Carrasco. Unas declaraciones muy comentadas con las que muchos creen que Ana María está dejando entrever que no es feliz en su matrimonio, del que algunos están convencidos que tiene los días contados. Unos rumores que han hecho estallar a Gloria Camila.