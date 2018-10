Tras la guerra familiar que saltó entre las dos hermanas, al no dar Rocío Carrasco la autorización para abrir el museo dedicado a su madre, Gloria Camila no ha parado de tirarle dardos cada vez que ha tenido la oportunidad. Un juego al que no ha entrado la hija mayor de Rocío Jurado y del que parece que la menor de la familia también se ha cansado, que ha pasado de decir lo que pensaba a mantener silencio.