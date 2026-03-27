Gloria Camila se planta ante las críticas a su padre en su primer photocall con Álvaro García

Madrid, 27 de marzo de 2026. Los frentes se le acumulan a Gloria Camila. A su enfado con Rocío Flores, y a la polémica protagonizada por su padre José Ortega Cano por su performance tirándose al suelo con un capote, se suma la entrevista que Manuel Cortés va a dar esta noche en '¡De viernes!' hablando de ella. En el avance emitido por Mediaset, el hijo de Raquel Bollo llama a Gloria "lianta" y la acusa de haber "utilizado a Rocío".Sin embargo, Gloria no ha dejado que los dardos del hijo de Raquel Bollo alteren sus planes ni enturbien el gran momento que está viviendo con Álvaro García tras darse una segunda oportunidad y, oficializando su reconciliación, ha asistido juntos a una gala benéfica. Enamoradísima, la hija de Ortega Cano ha posado por primera vez con su novio y, además de presumir de su amor y adelantar sus planes conjuntos para Semana Santa, ha vuelto a contestar a Manuel antes de defender a su padre de las críticas por su baile.