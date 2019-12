Publicado 10/12/2019 11:13:31 CET

Gonzalo Miró no quiso faltar anoche a la presentación de la película documental Regresa El Cepa, una cinta que se basada en el trabajo que realizó Pilar Miró con El Crimen De Cuenca en 1980. Allí, se mostró enfadado con los medios a los que quiso aclarar las declaraciones que hizo durante una entrevista en La Sexta en la que cargaba contra Albert Rivera, actual pareja de su ex Malú, asegurando que el solo pretendía ser famoso y no presidente del Gobierno.