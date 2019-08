Publicado 03/08/2019 15:51:33 CET

Los influencerse se desmelenan. El Arenal Sound ha hecho un viernes de lo más loco. En esta jornada dejaron numerosas imágenes donde se les puede ver disfrutando y pasándolo bien en la cita musical de Burriana. Una actuación de David Rees y The Girl and the Piano sirvió para homenajear los diez años de andadura del festival. En ese momento estaba presente Dulceida, que reconoció sentirse emocionada ante esta interpretación.