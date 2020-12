Harry y Meghan Markle demandan a otro medio británico

El Príncipe Harry y Meghan Markle vuelven a alzar las armas en su batalla contra la prensa británica. Hace casi un año que el nieto de Isabel II y su esposa anunciaron su deseo de dejar de ser miembros de la familia. En este tiempo han sido especialmente críticos contra el tratamiento que los medios del Reino Unido les han dado y no han dudado en tomar medidas. Por eso ahora acaban de presentar una nueva demanda contra 'Associated Newspapers', empresa editora de los diarios 'The Daily Mail' y el dominical 'The Mail on Sunday', a la que tienen declarada la guerra por publicar informaciones que, afirman, son falsas y atacan su privacidad.(Fuente: The Royal Family Channel)