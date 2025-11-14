La infanta Margarita reaparece tras su ingreso por neumonía y se reencuentra con su sobrina

A finales de octubre saltaban las alarmas por el delicado estado de salud de la infanta Margarita después de que 'El Debate' revelase que la hermana menor del Rey Juan Carlos había estado ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un conocido hospital madrileño a causa de una neumonía. Afortunadamente, la duquesa de Soria daba muestras una vez más de su fortaleza y su 'mala salud de hierro' a los 86 años y, tras 10 días en el centro médico recibía el alta y regresaba a su residencia con oxígeno domiciliario hasta su completa recuperación.