Irene Rosales sigue con su rutina ajena a cualquier polémica

Tratando de alejarse del foco mediático y seguir con su vida tras haber oficializado su nueva relación sentimental con Guillermo, un empresario sevillano, Irene Rosales sigue con su rutina. A pesar de la entrevista que ha dado su expareja e hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera, vemos a Irene feliz y pasando tiempo con sus pequeñas como ha publicado en sus redes sociales, y es que la influencer vive feliz compartiendo su rutina diaria con sus seguidores. Centrada como siempre en el deporte, Irene ha acudido bien temprano al gimansio a entrenar como ha compartido en redes sociales. Además, luciendo de biceps, la influencer ha publicado una foto demostrando que todo esfuerzo tiene su recompensa y demostrando que con tiempo y trabajo está consiguiendo una figura muy atlética. (Fuente: Europa Press / Instagram)