Isabel II prepara una batalla legal contra Meghan y Harry

La crisis provocada por la salida del Príncipe Harry y de su esposa, Meghan Markle, de la familia Real británica, parece no tener fin. La paciencia de la Reina Isabel II, sin embargo, sí lo tiene, y, según ha desvelado el diario británico 'The Daily Mail', está preparando una batalla legal contra la pareja, que durante meses y de diversas formas se ha dedicado a atacar a los Windsor. Las fuentes citadas por la prensa local aseguran que la monarca, que cumplió 95 años en abril, está «exasperada» debido a las continuas declaraciones de los duques de Sussex, y por ello ha pedido a los funcionarios de palacio contactar con abogados expertos en difamación. (Fuente: The Royal Family Channel)