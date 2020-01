Publicado 17/01/2020 15:46:46 CET

Tras su esperado regreso después de seis largos años separados, Jonas Brothers ha lanzado este viernes su primer single del 2020: 'What A Man Gotta Do'. El estreno de este nuevo tema viene acompñado de un videoclip en el que los cantatntes aparecen junto a sus parejas: Priyanka Chopra Jonas, Sophie Turner y Danielle Jonas. Dirigido por Joseph Kahn, los hermanos y sus parejas dan un toque inteligente, irónico y sexy a películas clásicas como 'Risky Business', 'Grease' y 'Say Anything'.