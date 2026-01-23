Juan Peña denuncia la actitud de las compañías aéreas y de alquiler de coches tras el accidente

Juan Peña ha acaparado titulares en los últimos días al denunciar la actitud de las compañías aéreas y de alquiler de coches tras el grave accidente ferroviario de Adamuz. A través de sus redes sociales, el cantante ha estallado por el llamativo aumento de precios en estos medios de transporte tras interrumpirse el tráfico ferroviario entre Andalucía y Madrid a raíz del trágico descarrilamiento de dos trenes el pasado 18 de enero a su paso por la localidad cordobesa, indignado porque "en momentos de tristeza, dolor y desesperación, se aprovechen así de la gente" (Fuente: Instagram/Europa Press)