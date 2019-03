Justin Bieber vuelve a posponer su boda con Hailey Baldwin

Justin Bieber estaría atravesando su peor momento. El artista está desaparecido. No concede conciertos ni entrevistas, no saca nada nuevo, tampoco participa en espectáculos, ni en programas de televisión y se ha retirado de las alfombras rojas y los clubs más prestigiosos del mundo. Y por si esto no fuera poco acicate para levantar sospechas, lo último ha sido volver a posponer su boda con Hailey Baldwin. El motivo, al parecer, es la depresión que está viviendo la estrella musical. Según los medios internacionales, el artista estaría refugiado en su casa de Canadá y se encuentra muy débil mentalmente, siendo la modelo su mejor apoyo en estos duros momentos.