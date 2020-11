Katy Perry repostea la última publicación de Aitana

Nominada a los Grammy Latino como mejor álbum por "Spoiler", no se puede negar que Aitana va camino de convertirse además en toda una diva internacional. La cantante, que cuenta con 2.5 millones de seguidores en Instagram, es cada vez más conocida no sólo en Latinoamérica sino que también empieza a sonar en Estados Unidos. Y buena prueba de ello es el último "reposteo" que ha tenido Aitana por parte de una famosísima cantante internacional, Katy Perry, que no ha dudado en compartir una historia del Instagram de la triunfita. (Fuente: Europa Press / Instagram)