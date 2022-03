Kiko Matamoros asegura que quiere ser padre con Marta López

Kiko Matamoros celebró el Día del Padre con una cena entre amigos. El colaborador televisivo acudió de la mano de su novia, Marta López, a esta cita.En esta fecha tan señalada, no pudo evitar acordarse de su hija Anita, que se encuentra de viaje en Tarifa con sus amigos y no asistió a la celebración.Tal y como confesó el madrileño en 'Sálvame', sentía una gran tristeza por la ausencia de su hija pequeña, aunque también alegría de que el resto de sus hijos sí estuvieran con él. Y es que a pesar de este distanciamiento, Matamoros sigue sacando su lado más paternal y asegura que le encantaría ser padre de nuevo, esta vez junto a Marta López. "Pues sí, me gustaría, el año que viene y mañana, pero las circunstancias mandan, su vida profesional manda..."Así, el madrileño no descarta que el año que viene celebren este día siendo uno más. De hecho, afirma que ganas no les faltan a la pareja, pero hay que encontrar el momento más conveniente para llevar a cabo este deseo.