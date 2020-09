Kiko Rivera alarma a sus seguidores: "No me encuentro bien"

Kiko Rivera ha alertado a sus seguidores sobre su estado físico. Y es que el productor ya avisó este domingo de que no se encontraba bien, ya que pese a no tener fiebre si se encontraba raro e indispuesto. Y este lunes la situación no ha mejorado, y Kiko se ha levantado de nuevo con malestar y con mucho cansancio. El productor parecía desechar la opción de un posible contagio por coronavirus, y es que tras realizarse la prueba del azúcar, ha comprobado que lo tenía muy bajo, de ahí que su cuerpo esté más cansado de lo normal.(Fuente: Europa Press/Instagram)