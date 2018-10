Laura Matamoros no quiso perderse la fiesta que organizó la productora de Supervivientes para poner el broche de oro a esta edición. Así, la que fuera concursante en el 2017 nos ha explicado que no ha echado nada de menos la isla. Además, Laura nos ha contado que en su escapada romática a Ibiza ha echado en falta a su pequeño Matías, lo que no le ha permitido 'desconectar'.