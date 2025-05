¿Le preocupaba a José Ortega Cano la entrevista de Ana María Aldón?

Ana María Aldón se sentó este viernes en el programa de televisión '¡De viernes!' para dar su entrevista más sincera y contestar públicamente a Gloria Camila después de que la joven hablase de ella hace una semana en su más esperada reaparición. La colaboradora de televisión desveló que el motivo que le distanció en el pasado de la hija del torero fue un comentario despectivo que tuvo hacia ella asegurando que no era de su familia cuando se iban a ir de vacaciones. Una entrevista de lo más sincera que en ningún momento temió el diestro, quien se dejaba ver por la tarde en la plaza de toros de Las Ventas y, al preguntarle por su exmujer decía "no le puedo decir nada porque no pretendo hablar de nada".