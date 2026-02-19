Manuel Cortés a Gloria Camila: "La amistad no está rota, le sigo teniendo aprecio"

Madrid, 19 de febrero de 2026. Intentando volver poco a poco a la tranquilidad de su vida tras haber protagonizado el polémico 'triángulo amoroso' junto a Gloria Camila y Álvaro García, Manuel Cortés ha reaparecido ante las cámaras para apoyar a su madre en su último desfile bajo el lema 'Soy Libre'. Feliz de poder acompañarla en este desfile ocupándose de las notas musicales, Manuel reconocía que ha pasado por unas semanas muy complicadas. Aún dolido con Gloria Camila y todo lo ocurrido, Manuel reconoce que su contacto con ella es mínimo a pesar de que le sigue teniendo un gran cariño porque ha sido alguien muy importante en su vida.