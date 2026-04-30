Manuel Díaz 'El Cordobés' revela cómo está su padre, Manuel Benítez, a pocos días de sus 90

Madrid, 30 de abril de 2026. Amigo y admirador de Nicolás Montenegro, Manuel Díaz 'El Cordobés' no se ha perdido este miércoles junto a su mujer Virginia Troconis la fiesta con la que el diseñador andaluz ha celebrado en el Casino de la Exposición de Sevilla su quinto aniversario en el mundo de la moda. Una cita muy especial en la que el torero ha revelado cómo se encuentra su padre, Manuel Benítez 'El Cordobés', a pocos días de cumplir 90 años, el próximo 4 de mayo, y tras una temporada alejado de la vida pública.