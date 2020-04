No cabe ninguna duda de que los influencers se las están ingeniando de la mejor manera para seguir activos en sus redes sociales durante estos días de cuarentena, y si no que se lo digan a Marta Hazas, la actriz ha sorprendido a todos sus fans con una serie de vídeos de lo más divertidos. Junto a su marido, el también actor Javier Veiga, han protagonizado un resumen de su día a día, en el que hemos podido comprobar que la pareja no se está aburriendo.