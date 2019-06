Publicado 27/06/2019 11:04:18 CET

Mucho se ha hablado de Marta Roca en esta semana por no querer viajar hasta Honduras para reencontrarse con su mujer, Chelo García Cortés. Se ha especulado sobre cuáles son los motivos reales por los que la mujer de la colaboradora no quiere ir hasta la Isla . Al parecer, no había llegado a un acuerdo con la organización del programa porque quería otras condiciones mejores de viaje que las que le habían propuesto. Pero ahora, la historia ha cambiado totalmente.