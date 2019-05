El "mejor plan de domingo" de Georgina Rodríguez

Publicado 26/05/2019 18:39:48 CET

Desde que se trasladasen a Turín para que Cristiano Ronaldo jugase en la Juventus, Georgina Rodríguez está viviendo una bonita etapa junto a los pequeños de la casa, Cristiano Junior, Eva, Mateo, y Alana Martina. Casi recién llegada del festival de Cannes, donde protagonizó un deslumbrante posado en la alfombra roja de la presentación de la película 'Once upon a time in Hollywood' dirigida por Quentin Tarantino, Georgina se encuentra disfrutando de tiempo en familia. A pesar del mal tiempo que les está haciendo por allí, la modelo ha querido compartir su plan de domingo.