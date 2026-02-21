Narcís Rebollo desvela cómo van los preparativos del centenario de la duquesa de Alba

Madrid, 21 de febrero de 2026. En plena cuenta atrás para que comiencen las celebraciones del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba, su familia va dando pinceladas de los distintos eventos que han preparado con sumo cariño y que se podrán disfrutar para conocer a esta figura histórica. Narcís Rebollo, marido de Eugenia Martínez de Irujo, ha sido el último en dar el parte sobre los preparativos de una de las actividades que forman parte de dicha agenda. En concreto de la que tiene que ver con su mujer, la exposición 'Cayetana. Grande de España'. (Fuente: Instagram/Europa Press)