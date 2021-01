Omar Montes, candidato a ocupar el corazón de Lara Álvarez

Lara Álvarez es una de las mujeres más admiradas de nuestro país. En la actualidad, la comunicadora está disfrutando de unas merecidas vacaciones antes de poner rumbo a Honduras, donde pasará tres meses al frente de "Supervivientes" y lejos no sólo de su país, sino también de su familia y de sus seres queridos. A quien parece que no echará de menos este año será a una pareja, puesto que Lara vuelve a estar soltera, como ella misma ha confesado en redes sociales. Sin embargo, si Lara quiere tener pareja, candidatos no le faltan. ¿El último? Omar Montes que, presente en el directo de la gijonesa, no ha dudado en intervenir cuando ha escuchado la palabra "soltería".