Omar Montes está visiblemente molesto por la denuncia que le ha puesto Nuria, la madre de su hijo. El ex de Chabelita tiene una clara culpable en todo este asunto y es su ex suegra. De todas formas, el problema no ha afectado a su vida y le hemos podido ver haciendo vida normal y desayunando junto a su abuelo.