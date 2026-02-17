Patricia Cerezo y Ramón García protagonizan un 'anecdótico' saludo en los Premios Iris

Completamente centrada en los preparativos del que será uno de los días más felices de su vida, así hemos visto a Patricia Cerezo en la entrega de los Premios Iris 2026 donde la presentadora coincidía con su exmarido, Ramón García. "Siempre buena relación y buen feeling" reconocía Patricia sobre la amistad que comparte con su exmarido y padre de sus hijas, Natalia y Verónica. Consciente de la importancia de mantener una buena relación con Ramón por las hijas que tienen en común, añadía: "Es lo más inteligente y es lo más normal. No entiendo yo las partes que no se entienden, es lo más fácil".