Pitingo presenta su nueva gira y abre su corazón: La depresión que superó y de nuevo enamorado

Pitingo ha reaparecido ante las cámaras para presentar su nueva gira, 'Pitingo y Punto', y anunciar las primeras fechas confirmadas de este espectáculo que fusiona flamenco y soul y que por el momento tiene paradas en ciudades como Madrid, Bilbao, o Sevilla. Así lo ha confesado el cantante, revelando que hace una temporada tuvo una "pequeña depresión" que ha ido arrastrando y que afortunadamente ha superado. Y gran parte de esta nueva felicidad se debe a su novia, Laura, que fue su primer amor y ha llegado en el momento exacto de su vida.