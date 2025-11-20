Plex responde a la declaración de amor de Aitana: "La quiero, es la mujer de mi vida"

Una semana después de acompañar a Aitana a la gala de los Latin Grammy en Las Vegas confirmando que su relación está más que consolidada, y de que la cantante le dedicase su primer gramófono confesando que le quiere "con todo su corazón" -una preciosa declaración que se suma a sus recientes declaraciones reconociendo que nunca había estado tan enamorada como hasta ahora- Plex ha reaparecido en la entrega de los Premios GQ Men of the Year 2025 en el Museo Reina Sofía de Madrid para recoger el galardón a uno de los hombres del año junto a otros rostros conocidos como el actor Walton Goggins, los hermanos Marc y Álex Márquez, o los cantantes Leiva, Amaia Romero, y Rels B.