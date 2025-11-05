Raquel Bollo anuncia su boda con Mariano Jorge Gutiérrez: "Un 'sí' que no tuve que pensar"

¡Raquel Bollo está de enhorabuena! La colaboradora de televisión ha anunciado a través de sus redes sociales su boda con Mariano Jorge Gutiérrez, con el que mantiene una relación sentimental desde 2017. "Aún me cuesta creerlo. Después de 8 años juntos, de momentos preciosos, de otros no tan fáciles, de aprender, de crecer y de amar sin condiciones... llegó este instante tan esperado" ha escrito en su perfil de Instagram junto a una fotografía inédita con el amor de su vida. Un 'sí' que no tuvo que pensar, "porque cuando la vida te pone frente al amor verdadero, el alma lo sabe", ha remarcado. Además, ha desvelado que su relación con Mariano "ha sido un camino intenso, profundo, lleno de historia y de vida" y ha destacado que le emociona "poder compartir también este capítulo tan feliz con todos los que han estado ahí", acompañándola en cada etapa, en lo bueno y en lo malo", ha sentenciado.(Fuente: Europa Press / Instagram)