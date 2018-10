El cantante y mítico batería de los Beatles, Ringo Starr, y su All Starr Band han desatado la noche de este martes el fenómeno de la 'Beatlemanía' en un concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona ante 4.200 personas en que han intercalado temas de su último álbum con grandes hits como 'Yellow submarine' y 'I wanna be your man'.