Rodolfo Sancho, sus primeras palabras tras las duras acusaciones de Silvia Bronchalo

Madrid, 11 de marzo de 2026. Entregado de nuevo al trabajo y luciendo la mejor de las sonrisas, así hemos visto a Rodolfo Sancho en su llegada al aeropuerto de Málaga hasta donde se ha desplazado para participar en el Festival de Cine de la ciudad. Intentando desviar el foco hacia su trabajo, Rodolfo ha tenido que hacer frente a nuevas acusaciones de su ex mujer, Silvia Bronchalo, que se sentaba recientemente en el plató de 'De Viernes' para hablar de los inicios de su relación y lo sucedido con su hijo. Ante estas duras acusaciones, Rodolfo se ha mostrado claro reaccionando a estas palabras con rotundidad. (Fuente: Europa Press/Instagram/Cedidas)