Rosalía brilla en su primer concierto en Madrid

Madrid, 31 de marzo de 2026. Vestida de blanco, con velo e incluso tutú. Así ha arrancado Rosalía su esperada gira 'Lux' en Madrid, en un espectáculo donde la artista se ha mostrado en todas sus registros. Más de 17.000 personas han llenado el Movistar Arena en una noche que no ha defraudado. Sobre el escenario, la catalana ha firmado una propuesta ambiciosa y muy visual, donde conviven la danza, la ópera, el flamenco, el teatro y la música sacra con sonidos urbanos como el reguetón, la rumba, el pop o el tecno. (Fuente: Movistar Arena/Europa Press)