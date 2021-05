Sara Carbonero sorprende con un enigmático mensaje: "Ya no estoy rota"

Sara Carbonero sigue disfrutando de cada minuto de su vida. Mucho más activa en redes sociales, ha vuelto a publicar en su perfil de Instagram cuáles han sido sus planes en un fin de semana muy especial junto a su especial amiga Isabel Jiménez. Las presentadoras han compartido confidencias y momentos inolvidables, descubriendo nuevos rincones de Madrid. Aunque lo más llamativo de su última fotografía en redes sociales ha sido la reflexión que ha acompañado a esta imagen. "Le dije que me sonriera porque ya no era precipicio, le dije despreocupada: 'Sonríeme, que ya no hay riesgo de caída. Ya no estoy rota", ha confesado Sara Carbonero en Instagram. (Fuente: Europa Press/Instagram)