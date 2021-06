Toñi Moreno sufre un accidente el día de su cumpleaños

Toñi Moreno está de celebración. Y es que la presentadora cumple este lunes 48 años. Pero lo que debería ser un día de júbilo y buenos deseos se ha convertido en toda una odisea para la de Sanlúcar. Porque Toñi Moreno preocupaba a todos sus seguidores al publicar esta fotografía en silla de ruedas con una pierna vendada después de sufrir un accidente doméstico que seguro jamás olvidará. "Hoy caen 48 años y no se como han pasado tan rápido !!!! Y aquí me tenéis , con la pata tiesa después de un fallo de calculo con unas escaleras que no debían de estar ahí", ha escrito junto a la imagen. (Fuente: Europa Press/Instagram)