Tony Spina tiene una "bonita amistad" con Makoke

Tras su salida de la casa de GH VIP, no han cesado los rumores de una supuesta relación entre Tony Spina y Makoke. Muchos medios se han hecho eco de que el italiano y la ex de Kiko Matamoros habrían disfrutado de una noche de fiesta de la que hasta ahora no había pruebas gráficas. Ha sido la revista 'Semana' la que en exclusiva ha publicado unas imágenes en las que podemos ver a la pareja en actitud cariñosa. A su llegada a Madrid, Tony ha explicado que todos los exconcursantes estaban alojados allí.