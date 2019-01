Después de que este domingo Sara Sálamo cumpliese 27 años, hoy la actriz ha querido compartir cómo lo celebró con sus seres queridos, en una fiesta de lo más íntima e inesperada. Sara se encontraba enferma, por lo que no tenía previsto hacer nada especial en su día. Una idea que visto lo visto no compartían sus amigos, que no tardaron en presentarse en la casa de la modelo y el futbolista para celebrar los 27.