Acuerdan seis proyectos de reindustrialización con 117 millones y 400 empleos por el cierre de Cemex en Gádor (Almería)

Un total de seis proyectos integran el plan de reindustrialización de la Comarca del Andarax, en Almería, acordado tras el cese de la actividad productiva en la planta de la multinacional cementera Cemex en el municipio de Gádor con el que se prevé la creación de "más de 400 puestos de trabajo" con una inversión privada de 117 millones de euros.

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, la Junta de Andalucía y la multinacional Cemex han firmado este martes en capital almeriese sendos acuerdos para impulsar los distintos proyectos alternativos diseñados para el aprovechamiento de las instalaciones que se localizan en Gádor después de que la cementera haya confirmado que no hay vuelta atrás en el cierre y el ERE extintivo que afecta a un centenar de trabajadores desde el día 31 de diciuembre y a unos 300 empleos, entre directos e indirectos.

En un acto celebrado en la Delegación de la Junta en Almería, la ministra Reyes Maroto; el consejero en funciones de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero; y el directivo de Cemex en España Ángel Galán han firmado una declaración conjunta en la que trasladan su voluntad de "realizar todos los esfuerzos que permitan el desarrollo de los proyectos de reindustrialización acordados en la mesa de trabajo".

Paralelamente, Javier Carnero y el representante legal de la multinacional han suscrito otro protocolo general de actuación para posibilitar la puesta en marcha de los proyectos que se recogen en un anexo.

Maroto ha indicado que, con la firma de este acuerdo, el Gobierno cumple con "su compromiso" de garantizar el mantenimiento de la actividad industrial y el empleo en la comarca de Gádor. "Es el resultado de la decisión de recuperar el Ministerio de Industria, y llevar la actividad industrial al máximo nivel de política de Estado, un lugar que nunca debió abandonar, porque genera empleo de calidad y bienestar social", ha remarcado.

Ha trasladado, en esta línea, que desde su departamento se va a "trabajar y tutorizar" para que lo firmado "sea una realidad" y se ha mostrado convencida de que los trabajadores de la planta de Gádor "hoy tienen esperanza" ante la existencia de proyectos que van a permitir "la transición" a un cierre "que no podíamos evitar porque era una decisión tomada de la empresa".

"Va a haber continuidad en el empleo, que es lo que nos interesa", ha destacado para añadir que dos de estos proyectos tienen fecha de arranque en "enero" y un tercero, en febrero. "Cuando hay voluntad y una forma de trabajo colaborativa se pueden solucionar crisis industriales. Esto es un ejemplo en el que todos ganamos", ha apuntillado.

En la declaración conjunta que ha servido de marco al protocolo general, las tres partes declaran su "compromiso con la consecución de los objetivos fijados en la mesa de trabajo" y su "satisfacción por los resultados" al tiempo que reconocen a los trabajadores "su buena disposición y actitud colaborativa" en las negociaciones.

Establece, asimismo, compromisos por parte de Cemex y de la Junta, en los que la empresa se muestra dispuesta a facilitar "la utilización y disposición de los terrenos" de su propiedad para la implantación de los proyectos, tanto los que realice la multinacional como otros inversores, así como ofrecer "de forma preferente a los trabajadores de la fábrica de Gádor" los empleos creados".

Desde la Junta de Andalucía, se garantiza en el protocolo la identificación y tramitación de ayudas públicas para impulsar los proyectos. También que se facilitará y agilizará la tramitación de permisos y licencias necesarios, y en el caso de que los proyectos fueran gestionados por trabajadores de CEMEX, se apoyarían sus necesidades de formación y capacitación.

El consejero en funciones de Empleo, Empresa y Comercio ha apostado por "romper tópicos" en cuanto al tejido empresarial andaluz, y ha puesto como ejemplo los nuevos proyectos que se desarrollarán "como indicador de la fortaleza de la economía andaluza en aspectos como el liderazgo en las exportaciones".

PROYECTOS PARA GÁDOR

Entre los seis proyectos en los que se está trabajando, destaca por su envergadura tanto en inversión prevista con 116 millones, como en empleo con 357 durante su construcción y 36 en explotación), la posible ubicación en terrenos de la cementera, y en otras parcelas de la zona, de un Parque de Energías Renovables que albergaría instalaciones tanto fotovoltaicas como eólicas, con una potencia superior a los 295 MW, que aprovecharía además la nueva capacidad de evacuación a la red que supondrá la construcción del Eje Caparacena-Baza-La Ribina, aprobada por el actual Gobierno central.

Junto a esta iniciativa, que daría entrada a nuevos inversores y se pondría en marcha en marzo, también se han analizado otros proyectos, entre los que figura la construcción de una planta de tratamiento de residuos para la fabricación de combustible a partir del plástico y la biomasa de origen vegetal, compatible con la actividad agroalimentaria que tiene la zona, o la ubicación de una nueva planta de hormigón aprovechando instalaciones actuales de Cemex

Asimismo, se ha estudiado la puesta en marcha de una planta de tratamiento de áridos que ampliaría la actividad de la cementera hacia la fabricación de nuevos materiales de construcción, y la explotación de silos de almacenamiento en el puerto de Almería.

Por último, se baraja el aprovechamiento de una concesión actual de explotación de mármol de la multinacional mexicana para la mejora de la calidad de su cemento, que en colaboración con inversores del sector podría aprovecharse para ser reconvertida en extracción de roca ornamental, en concreto mármol travertino. En total, no más de 56 empleos.

Una vez valoradas las alternativas de reindustrialización para ambas zonas, y sometida su viabilidad a la consideración de la Mesa de Trabajo, los proyectos serán impulsados o apoyados por Cemex, sin perjuicio de su ejecución y materialización por terceros, estableciéndose como criterio claro para su implementación que tengan un impacto positivo en el empleo y la actividad industrial del territorio.

Respecto a la comarca de Gádor, la identificación de los proyectos, medidas y actuaciones a llevar a cabo para su materialización y puesta en marcha en un horizonte temporal definido se establece en un documento suscrito por empresa y Gobierno andaluz.

NO HAY FECHA DE CIERRE

Por su parte, el representante de Cemex ha precisado que no "hay fecha de cierre concreta y determinada" para la planta de Gádor y ha afirmado que "mantendrán" su presencia en la zona "con un perfil más comercial". "Para la producción pero no para la comercialización, por lo que no habrá cierre ni desmantelamiento como tal ya que la planta es un activo valioso", ha subrayado.

Sobre la negociación del expediente de regulación de emploe extintivo (ERE), ha avanzado que será "una salida progresiva" de trabajadores aunque ha declinado dar más detalles al estar sujeto a negociación con los sindicatos.

Ha añadido que Cemex tiene "mucho interesés" en participar en la planta fotovoltáica y en la gestión de residuos, y ha apuntado que los inversores "han sido receptivos a que en el empleo que se vaya a generar en estos nuevos proyectos puedan tener prioridad los trabajadores de la planta".

"Luego habrá que ver los perfiles y la cualificación profesional pero la planta fotovoltáica es un proyecto novedoso, retador y que va a permitir absobver mano de obra muy importante en la fase de construcción y explotación".