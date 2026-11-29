La alcaldesa de Almería y vicesecretaria general del PP en la capital, María del Mar Vázquez, ha destacado el "buen ambiente" en los colegios electorales y la elevada participación registrada durante la mañana de este domingo en las elecciones. - PP ALMERÍA

ALMERÍA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Almería y vicesecretaria general del PP en la capital, María del Mar Vázquez, ha destacado el "buen ambiente que se respira" en los colegios electorales y la elevada participación que se ha registrado en las elecciones generales durante las primeras horas de la mañana de este domingo.

Vázquez ha calificado la jornada de "día festivo y muy agradable para todos los que creemos firmemente en la democracia y en el derecho a votar". Asimismo, ha animado a los ciudadanos a acudir a las urnas y participar en la decisión sobre el futuro que quieren para España.

La vicesecretaria del PP ha agradecido también el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que están velando por el normal desarrollo de las elecciones, especialmente la Policía Nacional, la Guardia Civil y la Policía Local, que refuerzan su presencia para colaborar durante la jornada.

Por último, ha expresado su deseo de que sea "un buen día, tranquilo para todos y sin ninguna incidencia", y ha insistido en la importancia de disfrutar de una jornada de participación democrática y convivencia.