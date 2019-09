La alcaldesa de Tahal (Almería) pide a la Junta el uso del colegio al haber al menos tres menores

Publicado 23/09/2019 16:01:21 CET

TAHAL (ALMERÍA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Tahal (Almería), Trinidad Jiménez (PSOE), ha señalado este lunes que el municipio cuenta con menores suficientes para mantener en funcionamiento el CEIP 'Otero Novas' de la localidad después de que la Consejería de Educación decidiera dejarlo inoperativo al no registrar más que una matrícula, aunque según la regidora, se habrían dado al menos dos solicitudes mientras que a un tercer padre se le habría ordenado acudir a otro centro, ubicado en Macael.

La primera edil ha asegurado que este curso podría haber "tres niños escolarizados" en el centro, al que se unirían dos más puesto que se prevé la llegada de una nueva familia a la localidad de apenas 320 habitantes, según ha explicado.

"Esperamos que la situación se pueda revertir", ha manifestado tras explicar que desde la Junta no han contactado con ella para detallar los motivos que han llevado a dejar inoperativo el centro así como tampoco para aclarar la actuación seguida en el colegio a la hora de orientar a los padres durante las matriculaciones.

Jiménez ha lamentado que los escolares, entre los que hay una niña de cuatro años, hayan sido desplazados al colegio 'Las Canteras' de Macael, que se encuentra a 25 kilómetros de distancia, así como que esta cuestión no fuera trasladada de forma previa al Ayuntamiento. "Me tuve que enterar porque me avisó una vecina", ha avanzado en el diario 'Ideal'.

"La niña más pequeña se levanta a las seis y diez de la mañana para coger el transporte escolar. A esas horas en invierno aquí hace de seis a ocho grados", ha explicado la alcaldesa, quien ha incidido además en que los alumnos tienen que emplear el transporte escolar dedicado a los estudiantes de Secundaria, por lo al adaptarse al horario de esta etapa entran antes al colegio y disponen de menos tiempo para comer antes de regresar.

La alcaldesa ha afeado la actuación de la Delegación, que comunicó su decisión a los padres el 31 de julio, si bien hasta el 10 de septiembre no había dado solución al transporte escolar, según ha incidido tras quejarse de los motivos esgrimidos por la Junta, desde donde apuntan que el "riesgo de exclusión" al que se expone un menor si acude solo al colegio.

"¿Van a cerrar todos los colegios rurales que están en la misma situación?", se ha preguntado la alcaldesa, quien aún se cuestiona por qué se mantiene este "error" así como quien dio la "orden" para impedir a los padres formalizar sus matrículas en el centro y destinarlos al otro municipio.

EDUCACIÓN PREVEÍA UN ALUMNO

Desde la Delegación Territorial de Educación han insistido en que, de cara al presente curso escolar, solo estaba previsto que permaneciera un solo alumno en el centro, en quinto de Primaria, sin que constaran más escolares, de forma en la que se ha procedido a estudiar el caso para comprobar lo ocurrido.

En cualquier caso, han incidido en un comunicado en que se decidió no escolarizar en el CEIP Otero Novas de Tahal "por falta de alumnado" después de que de los "cinco alumnos matriculados", cuatro promocionaran y pasaran a otra etapa educativa.

La delegada territorial, María del Carmen Castillo, ha explicado que ante estos datos de matriculación "se acordó con la dirección del centro y la familia implicada" que el alumno fuera al centro más cercano ubicado "a 21,8 kilómetros, facilitándole el transporte escolar". Según la delegada, se ha estado "velando en todo momento por el bienestar del alumnado, que a edades tan tempranas requiere de unos marcos de socialización muy importantes".