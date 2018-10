Almería.- Coves asegura que la "única vía de solución" para El Algarrobico es el acuerdo con los promotores

Actualizado 27/01/2006 18:23:20 CET

Pide a Costas que acelere la aprobación de los deslindes en el poniente para evitar que se repita un caso como el de El Algarrobico

NIJAR (ALMERIA), 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, aseguró hoy respecto al polémico hotel que la promotora Azata del Sol construye en el paraje El Algarrobico, Carboneras (Almería), que "la única vía de solución" es el acuerdo con el promotor, en el que trabaja la Administración, ya que "no hay otra opción".

En rueda de prensa en Rodalquilar, Coves destacó que la Junta intenta resolver "ese punto negro", aunque quiso recordar que cuando el proyecto estuvo en fase de alegaciones "nadie se pronunció contra la arquitectura de ese hotel".

En este sentido, aseguró que el control del urbanismo se ha llevado "a rajatabla" en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y que "el hotel no tiene cabida" en el mismo, si bien insistió en que "sorprende que durante el periodo de exposición pública en el Ayuntamiento de Carboneras nadie hiciera ninguna alegación, nadie", por los grupos ecologistas y otros colectivos "que están ahora protestando".

Por otra parte, la consejera recordó que el espacio protegido atraviesa en la actualidad un momento "especialmente importante" por la reciente elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), en exposición pública, y el Plan Rector de Uso y Gestión que "definen el futuro del Parque en los próximos años".

Al respecto, Fuensanta Coves subrayó que "queremos diseñar el futuro del Parque entre todos", para lo cual se ha ampliado el periodo de presentación de alegaciones, en respuesta a una petición de Ecologistas en Acción.

Asimismo, la consejera dio a conocer que en ocho años sólo se han ampliado a urbanizables cuatro hectáreas del Parque Natural de Cabo de Gata y que en sus 50.000 hectáreas sólo hay un uno por ciento urbanizables.

Por su parte, el alcalde de Níjar, Joaquín García (PSOE), se mostró muy duro con el comportamiento de "cinco o seis ecologistas" que quieren "imponer sus normas" cuando "les apetece escaparse a disfrutar de lo bueno y mucho que han conservado los hombres y mujeres de Níjar".

Lamentó que este tipo de personas "quieran adueñarse" del Parque Natural cuando "no han hecho nada". "Si algo se está conservando es porque la gente de aquí ha querido", aseveró, al tiempo que remarcó que "no es cierto que se estén haciendo barbaridades en la costa, prueba de ello es que todo el mundo tiene el Parque Natural en su boca".

En esta línea, también se refirió al PORN y dijo que "los nijareños aún no han hablado", en el sentido de que el Ayuntamiento tiene previsto presentar una serie de alegaciones en las que indica "en qué no estamos de acuerdo" y que fueron aprobadas por unanimidad de todos los grupos en un Pleno celebrado ayer.

El alcalde avanzó que se va a constituir una "plataforma de impulso por el Parque Natural" con aportación de los vecinos de Níjar porque "si ellos no se sienten identificados este Parque no va a funcionar".

Sobre ello, la consejera añadió que "es evidente que no queremos que el Parque sea un espacio muerto, sino que viven personas y hay que conciliar los intereses de esas personas que viven dentro con el paisaje", por lo que repitió que "vamos a oír todas las voces" y que "la Junta trabaja para intentar unir posturas, entendiendo como principal criterio que Cabo de Gata no puede pasar a ser un espacio desértico y no pueden desaparecer las personas". "Aquí tienen que vivir personas en armonía con la naturaleza", defendió.

PONIENTE ALMERIENSE

La consejera de Medio Ambiente también mencionó que en el poniente almeriense, concretamente en los dos municipios más controvertidos, como son Roquetas de Mar y El Ejido, se seguirán "los mismos criterios" que en Vera y Cuevas del Almanzora.

Recientemente la consejera desveló que el avance de la Declaración de Impacto Ambiental para los planes urbanísticos de Vera y Cuevas rechaza en un 80 por ciento los planteamientos presentados por los ayuntamientos. Dijo del caso de Vera que el 90 por ciento de las actuaciones diseñadas estaban "en zonas inundables".

Sin embargo, la consejera aprovechó para pedir al Ministerio de Medio Ambiente, concretamente, a la Dirección General de Costas, que acelere los trámites para los deslindes del litoral de los municipios del poniente almeriense.

Así, dijo que "sería necesario que el pronunciamiento de la Administración autonómica fuese acompañado del del Ministerio en cuanto al deslinde de costas", ya que "será fundamental para evaluar con un mayor criterio esos planes" urbanísticos, de cara a evitar "que nos pase como en El Algarrobico".

Coves aclaró que, "si el deslinde hubiera estado hecho hace diez años no estaríamos hablando ahora de El Algarrobico", por lo que insistió en que "sería necesario acelerar todos esos trámites para que se pudieran unir al informe provisional que emite Medio Ambiente y al definitivo de la Comisión Provincial de Urbanismo".