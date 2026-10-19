Almería pide "responsabilidad" a trabajadores y empresa para lograr un acuerdo ante la huelga de autobuses

Archivo - Imagen de un autobús urbano de Almería. - AYUNTAMIENTO DE ALMERÍA - Archivo

ALMERÍA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Almería, a través de la concejala de Tráfico, Seguridad Ciudadana y Emergencias, María del Mar García Lorca, ha hecho un "llamamiento a la responsabilidad por ambas partes --trabajadores y empresa-- para llegar lo antes posible a un acuerdo satisfactorio para todos y evitar los perjuicios que la huelga de autobuses pueda provocar en los ciudadanos".

Ante la convocatoria de paro por parte del Comité de Empresa de Alsa-Surbus, la edil ha afirmado en una nota que el Consistorio "respeta las negociaciones entre empresa y trabajadores", al tiempo que ha respaldado que "los trabajadores quieran mejorar su situación laboral y que la empresa defienda su posición ante un conflicto que está judicializado". No obstante, ha pedido "altura de miras para llegar a un acuerdo" y "un esfuerzo conjunto para que se cumplan los servicios mínimos y los usuarios noten lo menos posible la huelga".

De igual forma, ha mantenido reuniones tanto con responsables de la Universidad de Almería (UAL) como con representantes del colectivo estudiantil para explicarles la situación y solicitar flexibilidad en los horarios de las clases y/o exámenes. Igualmente, ha dado traslado de la situación a la dirección del Hospital Universitario Torrecárdenas.

Desde el Ayuntamiento han recomendado a los usuarios del autobús urbano que mientras dure la huelga planifiquen con tiempo los desplazamientos y, aquellos que tengan posibilidad, utilicen medios alternativos, como compartir vehículo o utilizar el servicio de alquiler de bicicletas municipal, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales.